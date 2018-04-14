Putin, Suriye operasyonunu en sert biçimde kınadı!
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'deki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "Suriye'deki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
İnsanlık felaketi
Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını söyledi.
Olumsuz bir yaklaşım
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklamada bulundu. Şoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu." dedi.