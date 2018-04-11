Putin, Netanyahu'yu aradı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla aradı.

Güncellenme 11 Nisan 2018 21:13

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'yi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Putin, İsrail'i aradı

Öte yandan kısa süre önce İsrail'de, İran'ın saldırı tehditleri ve ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrası Putin, İsrail başbakanı Netanyahu'yu aradı.

Putin'den Trump'a cevap

Putin, daha önce de ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor" tehdidinin ardından sağduyu mesajı verip, "Dünyadaki durum endişe verici. Sağ duyunun hakim olmasını umuyoruz" demişti.