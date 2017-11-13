Putin: İlişkilerimiz kriz öncesine döndü

Soçi'de bir araya gelen Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın açıklaması düzenledi.

Güncellenme 13 Kasım 2017 21:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de Ankara'da ağırladığı Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu kez Rusya'da bir araya geldi.

Rusya'nın Soçi kentinde görüşen iki lider, görüşmenin ardıdnan kameralar karşısına geçti.

"İlişkiler kriz öncesine döndü"

İlk olarak mikrofonu alan Putin şunları söyledi:

Başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Rus - Türk işbirliğine gelince şundan emin olabiliriz; seviye hemen hemen krizden önceki seviyeye geldi.

Sayın Erdoğan'la varmış olduğumuz anlaşma gereği, Türkiye'den tarım ürünlerini yeniden almaya başlayacağız.

"Akkuyu projesi kısa sürede başlayacak"

Akkuyu nükleer santralinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar en kısa zamanda başlayacak.

Suriye'de siyasi çözüm arayışları konusunda Erdoğan'la mutabık kaldık.

"Suriye'de diyalog için şartlar oluştu"

Suriye'de siyasi çözüm arayışları konusunda Erdoğan'la mutabık kaldık. Suriye'de şiddet azaldı, diyalog için şartlar oluştu.

Erdoğan: Son kısıtlamaları da kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, konuşmasında Putin'in "ilişkiler eski haline döndü" sözlerine atıfta bulunarak, son kalan kısıtlamaları ve özellikle vize muafiyetini hatırlattı.

Erdoğan şunları söyledi:

Bu yıl içerisinde Rusya Federasyonunu 3 kez ziyaret ettik. Yıl içerisindeki sayın Putin'le 6'ncı yüz yüze görüşmemizi gerçekleştirdik. İlişkilerin geliştirilmesi konusunda sayın Putin'le mutabık kaldık.

Ekonomik ilişkilerimiz yükseliş seyrine girdi. Ama istiyoruz ki son kısıtlamaları da kaldırılarım. İkili ticaret hacmimiz 15 milyar doları aştı. Tabi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmak için vize engellerinin kaldırılması gerekiyor.

Bugün ki gündemimizde Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili değerlendirmeler yaptık. Akkuyu Nükleer Santrali'nin beton dökme törenini de önümüzeki haftalarda yapmayı bekliyoruz. Bu adımı sayın Putin'le birlikte atmayı planlıyoruz.