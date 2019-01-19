Putin hiç üşenmedi, buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Epifani bayramı kapsamında ülkede düzenlenen törenlerde buz gibi suya girdi.

Güncellenme 19 Ocak 2019 21:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sadece siyasi gündemle değil aynı zamanda dini yaşantısı ve özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.

Hristiyanlık inancında kutlanan Epifani bayramı kapsamında Rusya’da törenler düzenleniyor. Tüm Rusya’da bu törenlere 2 milyon insan katıldı.

Putin de her sene olduğu gibi bu yıl da dini inancı gereği bu geleneğe ayak uydurmayı ihmal etmedi. Rusya haber ajansı TASS'ta Putin’in bu kapsamda buz gibi suya girdiğini aktardı.

Rusya’da, 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Bu sayede Hazreti İsa’nın vaftizi anılırken, su ile günahlardan arınıldığına inanılıyor.

Ayrıca Rusya'da yapılan anketlerde, Putin'in güvenilirliği araştırıldı. Rus halkının yüzde 33,4'lük bir kısmı Putin'e güveniyor. Güvenilirlikte Putin'i yüzde 13,7 ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yüzde 9,3'lük oyla ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov izliyor.