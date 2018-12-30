Putin, bu sözlerle Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutlayan Putin, Türkiye ve Rusya'nın Avrasya'nın güvenliğini birlikte sağlayacağını vurguladı.

Güncellenme 30 Aralık 2018 13:39

Moskova’daki Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılını kutladı. Açıklamada Putin, Türkiye ve Rusya’nın Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Avrasya’nın güvenliği beraber sağlanacak”

Putin’in gönderdiği yeni yıl mesajında; Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceği, Moskova ve Ankara’nın Suriye’deki terörle mücadelede ortak hareket edecekleri, bunun da ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağladığı belirtildi.

Akkuyu projesi

Öte yandan Putin, bu sene Akkuyu nükleer santralinin ilk bloğunun inşasının başladığını, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının tamamlandığını ve yeni işbirliği alanlarının belirlendiğini hatırlattı.