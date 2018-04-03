Putin beraberindeki 8 bakanla Türkiye'ye geldi!

Rusya Devlet Başkan Putin, beraberindeki 8 bakanla Ankara'ya iniş yaptı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 17:00

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin beraberindeki 8 bakanla birlikte Ankara'ya iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.

8 bakanla geldi

Moskova'dan 8 bakanla birlikte Türkiye'ye gelen Putin, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız tarafından karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi

Putin de temel atma töreninde olacak

Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santralı'nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımları ile gerçekleştirilecek.

Mersin'de tören yapılacak

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santrali'nin inşa edileceği Mersin'in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak.

İki lider akşam bir araya gelecek

Akşam saatlerinde ise iki liderin Türkiye-Rusya işbirliği toplantısına katılması bekleniyor.

Yarın üçlü zirve yapılacak

Yarın ise Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye konulu zirvede bir araya gelecek.