Putin: ABD-Kuzey Kore savaşını düşünmek bile istemiyorum!

Rusya Devlet Başkanı Putin, olası bir Kuzey Kore-ABD savaşını düşünmek bile istemediğini, bunun düşüncesinin bile tiksindirici olduğunu söyledi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 16:56

Rusya'nın sınırları yakınındaki Kuzey Kore ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkmasını istemediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu düşüncenin tiksindirdiğini söyledi.

Kuzey Kore nükleer test sahaları Rusya’ya yakın

Putin, ABD ile Kuzey Kore arasında olası bir savaşı düşünmek bile istemediğini, böyle bir düşüncenin dahi ‘tüyler ürpertici' olduğunu, Rusya'nın bunu istemediğini, çünkü Kuzey Kore'nin Rusya'nın komşusu olduğunu, Kuzey Kore nükleer test sahalarının Rusya sınırlarına 100 kilometreden yakın olduğunu belirtti.

12 Haziran’daki görüşmeler nasıl geçecek?

Kore'deki krizin diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında 12 Haziran'da yapılacak görüşmeden çok umutlu olduğunu ifade etti.

Silahsızlanma iki tarafa da yönelik

Putin, nükleer silahsızlanmaya giden yolun, iki tarafa da yönelik olması ve Washington'ın taleplerde bulunmak yerine Pyeongyang'a bazı imtiyazlar tanıması gerektiğini belirtti.

İki tarafta sağ duyulu olmalı

Kuzey Kore liderinin balistik füze denemeleri, nükleer testler gibi eylemlerden geri adım atması durumunda diğer tarafın da elle tutulur bir karşılık vermesi gerektiğini savunan Putin, ABD'nin bölgedeki askeri tatbikatlarının amaca zarar verdiğini, Rusya, kendi adına Kore yarımadasındaki gerginliği hafifletmek için elinden geleni yapacağını, gerginliği sona erdirmek için hazır olduklarını söyledi.

Çin’in çabaları takdir edilesi

Rusya'nın Kuzey Kore ile sürekli temas içinde olduğunun altını çizen Putin, Çin'in yarımadadaki krizi çözmek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini, Rusya ile Çin'in bu anlamda sunduğu yol haritasına dönmenin istenen sonuçlara ulaşmada yardımcı olabileceğini ifade etti.