Pusulada hangi parti, kaçıncı sırada yer aldı?

YSK, partilerin ve ittifakların seçim pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimini yaptı.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 16:16

Partilerin seçim pusulasındaki yerlerinin belli olması için kura çekimi YSK tarafından canlı yayında yapıldı.

Kura çekimi öncesinde açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacağını, ismi çıkan ittifakın temsilcisinin gelerek pusuladaki sırasını belirleyeceğini, oy pusulasındaki sıralamanın pusulanın solundan sağına doğru olacağını, daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekiminin yapılacağını söyledi.

Yapılan kura çekimine göre, ilk sırada Cumhur İttifakı, ikinci sırada HÜDA-PAR, üçüncü sırada Vatan Partisi, dördüncü sırada HDP, beşinci sırada BTP, altıncı sırada ise Millet İttifakı yer aldı.

İttifakların kendi içindeki parti sıralaması ise; Cumhur İttifakı'nda ilk sırada AK Parti, ikinci sırada MHP yer alırken, Millet İttifakı'nda ilk sırada CHP, ikinci sırada Saadet Partisi, üçüncü sırada İYİ Parti yer aldı.

Oy pusulasındaki sıralama:



1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı



İttifaktaki sıralamalar şöyle:

Cumhur İttifakı

1- AK Parti

2- MHP

Millet İttifakı

1- CHP

2- Saadet Partisi

3- İYİ Parti

YSK Başkanı Sadi Güven, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada 'Kuranın ülkemize ve tüm siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diyerek toplantıyı bitirdi.