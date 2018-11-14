PUBG'cilere müjde! PlayStation 4’e geleceği tarih belli oldu

Sony, PUBG’nin PlayStation 4’e geleceği tarihi açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 21:28

Daha önce son zamanların en popüler oyunlarından olan PUBG’nin PlayStation 4’e de geleceği açıklanmıştı. Sony merakla beklenen oyunun PlayStation 4’e geleceği tarih için gün verdi.

Oyuncuları kurtarmak için oyuncular kapışıyor

Yüz oyuncunun bir haritaya bırakıldığı battle royale tarzında olan ve oyuncuların yaşaması için diğer oyuncuların kapıştığı PUBG’de haritada son kalan oyuncu kazanan oluyor. Böylece Chicken Dinner ödülüne de sahip oluyor.

Oyunda son aşamaya kalmak için ister savaşır isterseniz de kaçabilirsiniz.

PlayStation 4 için de uyarlanacak

PlayStation 4 için uyarlanacak PUBG, Erangel, Miramar ve Sanhok’un yer aldığı üç haritayla birlikte oynanabilecek.

Yeni özellikler gelecek

Öte yandan bir süredir merakla beklene kar teması harita da bu kış oyunculara sunulacak. Oyunda özel maçlar, sıralama sistemi, etkin modu gibi özelliklerin yanı sıra beklenmeyen birçok özellik de yer alacak.

100 kişilik test maçı yapılacak

PUBG’nin PlayStation 4’e uyarlanması konusundaki çalışmaların başında olan ve proje yönetişi olan Koo Sung Jeong, PUBG’yi PS4’e geliştirirken hafızalara kazınan en önemli anın ilk kez 100 kişilik test maçının yapılması olduğunu söyledi.

İmkansız gibi görünüyordu

Jeong, testten önce geliştirme ekibinin görevinin bu yıl içerisinde oyunu tamamlayabilmek olduğunu, bunun kendileri için meydan okuyucu, aynı zamanda imkansız gibi görünen bir olay olduğunu, 100 kişilik teste katıldıklarında güvenlerinin arttığını, tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini fark ettiklerini, yaratılan oyunla gurur duyduklarını, kullanıcıların da oynaması için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Ne zaman satışa çıkacak?

Buna göre, PUBG’nin PlayStation 4 versiyonu 7 Aralık 2018’de yetkili teknoloji bayilerinde satışa çıkacak. Ayrıca bu tarihte PlayStation Store’da da satışa çıkacak.