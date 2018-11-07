PUBG hayranlarını heyecanlandıran haber! Ücretsiz oldu

PUBG hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Severek oynanan oyun, bir süreliğine ücretsiz hale getirildi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 22:38

PUBG hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Shiftdelete.net’in haberine göre, geçen günlerde yaşanan gelişmeler sonrasında, Battle Royele oyununun PS4 platformları için çıkışının gerçekleştireceği doğrulanmıştı. İşte bu gelişmeler sonrasında, PUBG ücretsiz hale getirildi.

100 milyon oyuncu sınırını aştı

100 milyon oyuncu sınırını aşan PUBG, başarısına başarı katmaya devam ederek yoluna yürümeye devam ediyor. Uzmanların yaptığı açıklama ile PS4 için de geleceği doğrulanan başarılı oyun, bu sayede oyuncu sayısını artırmayı planlıyor. Bunun sebebi olarak ise oyunun son zamanlarda popülerliğini kaybetmeye başlaması olarak görüldü.

Bir süreliğine ücretsiz oldu

Yetkililer aldığı bu karar sonrası severek oynan PUBG, kısa süre sonra ücretsiz hale getirildi. Fakat bu süreç sınırlı bir süre devam edecek. Bu teklifin ne zaman sonlanacağı hakkında ise Microsoft’tan henüz bir açıklama gelmedi.

Nasıl indirilir?

Siz de Xbox One’a sahipseniz buradan başarılı oyunu süresiz ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Fakat oyunu oynayabilmeniz için Xbox Live Gold’a da üye olmanız gerekiyor.

Geçen Aralık ayında kullanıcıya sunuldu

Bilindiği gibi geçen yılın Aralık ayında Xbox One için erken erişim olarak kullanıcılarına sunulan Battle Royale oyunu az bir zamanda büyük başarılara imza atmıştı.

Yapımcı firma kullanıcılarına sürpriz yaptı

Bu başarı sonrası ise yapımcı firma oyunu bir süreliğine ücretsiz yaparak kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaptı. Bu durum hakkında oyun severlerin ne düşündüğü merak konusu oldu.