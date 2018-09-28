Provokatör gazeteci Can Dündar'ın arkadaşı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in basın toplantısında eyleme kalkışan gazetecinin Türk kökenli olduğu ve Can Dündar'la yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısını provoke eden gazetecinin kimliği ortaya çıktı.

Ortak basın açıklaması sırasında basın mensuplarının bulunduğu yerde elinde fotoğraf makinalı bir kişi eyleme kalkıştı. Bu durumu fark eden Alman güvenlik güçleri ise duruma anında müdahale etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek Merkel’e baktı.

Türk kökenli Alman gazeteci

Üzerinde "gazetecilere özgürlük" yazılı tişört olan kişi Alman korumalar tarafından salondan atıldı. Bu kişinin isminin Adil Yiğit olduğu öğrenildi. Söz konusu kişinin Türk kökenli Alman gazeteci olduğu ortaya çıktı. Salondan atılan Adil Yiğit'in 10 dakika sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Can Dündar’ın yakın arkadaşı

Yaşanan hareketlilik sonrası herkes Adil Yiğit'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Can Dündar'la Almanya'da çekilmiş fotoğrafları da olan Yiğit'in Avrupa Postası Yayın Yönetmeni olduğu anlaşıldı.