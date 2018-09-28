Provokatör gazeteci böyle dışarı atıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısına bir gazetecinin protestosu damga vurdu.

Güncellenme 28 Eylül 2018 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, basına kapalı ikili görüşme yaptıktan sonra ortak basın toplantısına geçtiler. Toplantı sırasında ise gerginlik yaşandı ve bir muhabir dışarı atıldı.

Provokatör dışarı atıldı

Alman gazetecinin Türkiye’de tutuklu bulunan Alman gazetecilerle ilgili sorusuna Merkel’in cevap vermesi sonrası protesto gerçekleşti. Bir basın mensubu üzerinde gazeteciler özgürlük yazan tişört ile eylem yapmaya çalıştı ama bu hareket ona pahalıya patladı. Gazetecinin bu provokatif hareketine göz yummayan Alman güvenlik güçleri protestocuyu yaka paça dışarı attı.

Erdoğan gülerek karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman gazetecinin bu hareketini gülerek karşılarken, bir süre Merkel’e baktıktan sonra ikili açıklamalara devam edildi.