Online çeviri hizmetlerinin en kaliteli, en hızlı ve en ekonomik standartlarda yapıldığı adres olan Protranslate, profesyonel tercüme bürosu olma özelliğiyle ve uzman ter

Güncellenme 10 Mart 2018 18:19

Karşıladığı çeviri taleplerini 40’tan fazla yabancı dilde, sayıları 100’ü geçen çevirmen ve yeminli tercüman kadrosu ile kaliteli hizmetin kesintisiz öncüsü olarak gerçekleştiriyor.

Kaliteli, hızlı ve güvenilir çeviri hizmeti platformunda, İngilizce Çeviri Bürosu, Fransızca Çeviri Bürosu, Almanca Çeviri Bürosu, Arapça Çeviri Bürosu ya da Korece Çeviri Bürosu arayışlarınızda, protranslate.net web adresimiz ev veya iş ortamından rahatlıkla ulaşabileceğiniz kadar yakınınızda bulunuyor. Hafta içi, hafta sonu ve günün her saatinde sizin çeviri taleplerinizi karşılamak üzere, müşteri temsilcilerimiz hızlı ve aralıksız olarak hizmet vermektedir. Diğer tercüme ofislerine fark atacak kadar ekonomik ve bütçenize uygun fiyatlandırma politikamız ile müşteri memnuniyeti, müşteri portföyümüzdeki yükselişi hızlandırmaktadır.

Acil çeviri hizmeti seçeneği gibi önemli bir ayrıcalığımızın olması, ziyaretçilerimizin zaman kaybı sorununu ortadan kaldırır. En hızlı sürede ve istediğiniz kalite kriterlerinde, alanında uzman tercüman kadromuz ve ekibimiz her konuda tercüme ihtiyacınızı karşılar. Çevirisi yapılan belge, dosya veya dökümanlarınızı istediğiniz sürede kargo, posta veya kurye aracılığıyla belirttiğiniz adrese ulaştırılır. İnternet üzerinden almayı tercih ettiğiniz çeviri metinlerini, kurumsal veya kişisel mail adresinize e-posta olarak gönderilir.

Gizlilik prensiplerimizin bir gereği, Protranslate Tercüme Ofisi ile çeviri amaçlı paylaştığınız hiç bir belge veya dosyalarınıza, tercümanlarımız dışında harici hiç kimse tarafından ulaşılamaz ve muhteviyatı görüntülenemez. Dökümanlarınız tamamiyle profesyonel kimliğimizin sorumluluğu altındadır.

Türkiye’nin online lider çeviri platformu ayrıcalıklarını yaşamanız ve kaliteden ödün vermeyen anlayışımızı detaylı olarak gösterebilmemiz için; kurumsal ya da kişisel olarak Tercüme edilmesini talep ettiğiniz bütün yazılarınızı istediğiniz formatta https://www.protranslate.net/tr/ adresinden sistemimize yüklemeniz yeterli olacaktır

Ayrıca bazı resmi kurumlara sunacağınız çeviri belgelerinin kabul edilmesi ve geçerlilik kazanması için, istediğiniz dilde kaliteli çeviri hizmetini alanında uzman yeminli tercümanlarımız yapmaktadır. Noter tasdik ve imza işlemleri bizzat tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.