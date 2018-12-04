Protestolar Macron'a geri adım attırdı

Fransa’da Sarı Yelekliler'in eylemleri Macron'un zamları askıya almasına neden oldu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 10:53

Fransa’da Sarı Yelekliler olarak biline grubun ülkedeki akaryakıt zamlarına tepki olarak gösterile düzenlemesi hükümete geri adım attırdı. Ülkede, 17 Kasım’dan bu yana ülkede süren gösteriler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha fazla dayanamadı. Macron, akaryakıta ev vergi zammını askıya aldıklarını duyurdu.

Talepler isyana dönüştü

Ülkede “Sarı Yelekliler” adıyla örgütlenen eylemciler, 17 Kasım’daki zam sonrası sokakları savaş alanına çevirdi. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Zamlar askıya alındı

Uluslararası basının son dakika olarak verdiği haberde, Macron’un akaryakıta ek vergi zammını askıya aldığı açıklandı.

Yeni talepler var

Çoğunluğu şehir merkezlerindeki yüksel kira bedelleri nedeni ile kırsal kesimlere yerleşen vatandaşlardan oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Olayın bilançosu

Eylemciler, Paris sokaklarında çok sayıda araç ve çöp bidonunu yakıp, polislere taş ve sopalarla saldırmıştı. Paris sokaklarında sık sık bomba sesleri de duyulmuştu. 17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.