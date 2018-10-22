Prens Selman'dan Kaşıkçı'nın ailesine taziye

Suudi Arabistan Kralı ve Prensi, Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 10:36

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı’nın ailesine başsağlığı diledi. Gazeteci Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulan Selman ailesi, haklarındaki iddialara şu ana kadar resmi bir açıklama ile cevap vermedi.

Kaşıkçı ailesine başsağlığı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman ile Veliaht Prens bin Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.

Ne yaşanmıştı?

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaşıkçı’nın kaybolduğu ilk günden beri Selman ailesi eleştirilerin odağında oldu. Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösterilen Selman ailesi, kendilerini yapılan suçlamaları yalanlayan bir açıklama yapmadı.