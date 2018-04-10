Premier Lig'in devleri Oğuzhan'ın peşinde!

Premier Lig'in önde gelen takımları Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un peşinde.

Güncellenme 10 Nisan 2018 12:15

İngiltere'de yayımlanan Daily Mirror'da çıkan haberde, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Premier Lig kulüplerinin favorileri arasında yer almaya devam ettiğini ve transfer için mercek altına alındığı iddia edildi.

Newcastle United bir adım önde

Haberde, Premier Lig kulüplerinden; Everton, Newcastle United, Arsenal ve West Ham United isimleri öne çıkarıldı. Bahsi geçen takımlar arasında ise Newcastle United'ın transfer konusunda bir adım önde olduğu iddia edildi.

Yakın markaja aldı

Ligdeki son üç maçı kazanan ve onuncu sıraya yerleşen bu sayede küme düşme korkusunu atlatan Newcastle'ın gelecek yıl için ciddi transfer hazırlığında olduğu iddia edildi. Newcastle, Oğuzhan'ı yakın markaja aldı ve ciddi çalışma başlattı. Düşündüğü transferi, diğer takımlar araya girmeden hızlı bir şekilde noktalamayı amaçlıyor.

Everton Cenk Tosun kozunu kullacak

Öte yandan Newcastle'ın Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos ile bir ön görüşme yaptığı iddia edildi. Diğer bir aday olan Everton'ın da Cenk Tosun üzerinde bu transferi gerçekleştirmek istediği, Oğuzhan'a yıllık 2.5 milyon sterlin ödemeyi de gözden çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre Everton Oğurhan'ı Cenk'le yeniden buluşturmayı planlıyor. Bunu yaparken ise Newcastle'ın hamlelerine göre adım atacağı vurgulandı.

İki takım da izletmeye devam ediyor

Arsenal ve West Ham da Oğuzhan'ı izletmeye devam ediyor. Daha önce Arsenal'de oynayan ve 2012'de ayrılan Oğuzhan için Topçular'ın henüz somut adım atmadığı, West Ham'ın ise Bilic döneminden beri yetenekli oyuncuyu takip ettiği ancak henüz bir teklif oluşturmadığı kaydedildi. Her iki kulübün sezon sonuna kadar yalnızca scoutlarını görevlendirdiği bildirildi.

Oğuzhan için anket yapıldı

Daily Mirror'ın haberinde Oğuzhan Özyakup için bir de anket yapıldı. Gazete, futbolseverlere, 'Hangi kulüp Oğuzhan'ı transfer etmeli' sorusunu yöneltirken, Newcastle United yüzde 61'le ilk sırada yer aldı.