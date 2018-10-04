Porto maçı sonrası Terim'den bomba açıklamalar

Porto maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, bu yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 09:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto ile yapılan maç sonrası kamera karşısına geçerek bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'ya 1-0 yenildi. Maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Terim, Porto’yu tebrik etti.

“Porto'yu durdurmak çok kolay değil”

“Bazen yenilirken de helal olsun dedirtebilirsiniz” diyen Terim, dün akşam oynan maçında böyle bir karşılaşma olduğunu, birçok net pozisyon yakalandığını, fakat bu pozisyonların değerlendirilemediğini, Porto sahasında bu kadar gol pozisyonuna girip, başa baş mücadele edip, Porto'yu durdurmanın çok kolay olmadığını söyledi.

“Allah'ın izniyle bu gruptan çıkacağız"

Fatih Terim, “Birçok mevkide sayısal olarak eşitiz ama mevkisel olarak özellikle alternatif adına eşit elemanlara sahip değiliz. Futbol sonuç oyunu. Mağlup olduk ama bence hak etmedik. Analizimiz oyuna ve pozisyona yansıdı ama maalesef skora yansımadı. Daha 4 maçımız var. Allah'ın izniyle bu gruptan çıkacağız" dedi.

"Bugün müthiş bir gün olabilirdi”

Terim, mağlubiyet nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim, onun dışında hoşuma gitmedi" diye konuştu. Serdar Aziz'in pozisyonuna da herkesin penaltı dediğini vurgulayarak, hakemlerden bir şey beklememeleri gerektiğini sözlerine ekledi.