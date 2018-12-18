"Portakal" polemiğine İnce de dahil oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'ı eleştirmesi Muharrem İnce'yi rahatsız etti.

Güncellenme 18 Aralık 2018 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Portakal’ı eleştiren sözleri sonrası gündeme gelen polemiğe CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı.

“Sorunları gündemden düşürmeye çalışıyor”

Bu sözlerin Türkiye'deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biri olduğunun ileri süren İnce, “Kötü yönetim kötü yöntemlerle Türkiye'ye verdiği zararlara gazeteci tehdit ederek, hedef göstererek devam etmekte ve kötü yönetim kaynaklı yaşadığımız onca sorunu gündemden düşürmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Tehdit” iddiası

Kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini “tehdit” olarak değerlendiren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Portakal’ı hedef gösterdiğini, bunun Türkiye'deki yeni rejimin niteliğini gösterdiğini söyledi.

Anayasanın ilgili maddesini hatırlattı

Anayasada yer alan "herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" ifadeyi hatırlatan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Portakal'a söylediği sözlerin sadece ona yönelik olmadığını iddia etti.

İnce sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Bu tehdit ve hedef gösterme Anayasal düzenimize, Anayasal Haklarımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, haber alma ve yayma hakkına, özgür basına, kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerine biat etmeyen herkese yöneliktir. Kötü yönetim kötü yöntemlerle Türkiye'ye verdiği zararlara gazeteci tehdit ederek, hedef göstererek devam etmekte ve kötü yönetim kaynaklı yaşadığımız onca sorunu gündemden düşürmeye çalışmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Fatih Portakal’ın Fransa’yı örnek göstererek Türk halkını sokağa çağırması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” demişti.