Pompeo'dan Suriye'den çekilme konusunda kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye’nin sınırlarını ve halkını koruma çabalarını anladıklarını söyledi.

Güncellenme 12 Ocak 2019 18:32

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den çekilmeye dair yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sınırlarını ve halkını koruma çabalarını anladıklarını söyledi.

Orta Doğu’da varlıklarını devam ettirecekler

Orta Doğu'da varlıklarını devam ettireceklerini belirten Pompeo, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.

Öncelikleri DEAŞ’ı bitirmek

ABD’nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ’ı ortadan kaldırmak olduğunu belirten Pompeo, bunu yaparken de bölgedeki müttefikleri ile iş birliği yapacaklarını belirtti.

Kaşıkçı açıklaması

Pompeo, Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinerek, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da belirten Pompeo, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir” dedi.

İran açıklaması

Pompeo, "İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.