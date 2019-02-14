Pompeo'dan dengeleri değiştirecek İran itirafı!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile yüzleşme olmadan Orta Doğu’da barış ve güvenliğin sağlanamayacağını söyledi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 15:55

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Orta Doğu’daki politikalarının bölgedeki sorunların temel kaynağı olduğunu, İran ile yüzleşme olmadan Orta Doğu’da barış ve güvenliğin sağlanamayacağını söyledi.

“İran ile yüzleşmeden Orta Doğu’da barış olmaz”

İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanamayacağını belirten Pompeo, bunun mümkün olmadığını, Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta menfi bir nüfuzu olduğunu; Husiler, Hamas ve Hizbullah'a destek verdiklerini, bunların gerçek tehditler olduğunu, İran’ı geriletmeden Orta Doğu’da barışın mümkün olmadığını belirtti.