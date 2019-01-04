Pompeo'dan ABD-Türkiye ilişkilerini gerecek ifadeler

ABD'nin Suriye'den kesinlikle çekileceğini söyleyen Pompeo, Türkiye hakkında ikili ilişkileri gerecek ifadeler kullandı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 09:41

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump’ın Suriye’den çekilme konusunda kararlı olduğunu, ABD askerlerinin Suriye’den çıkacağını, Trump’ın aynı zamanda DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi gerektiği ve Orta Doğu’ya istikrar getirecek şeyler yapılması gerektiğini görüşünde olduğunu söyledi.

ABD, Suriye’den çekilecek

Pompeo; ABD’nin Suriye’den çekileceğini, Trump’ın bu konuda muğlak olmadığını, askerlerin kesinlikle oradan çıkacağını, Trump’ın aynı zamanda DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu, Orta Doğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı planladığını, İran ile mücadelenin devam ettiğini, bunların tamamını yapacaklarını, bu sonuçları elde etmeye devam edeceklerini, bunları ABD güçlerinin Suriye’den çıktığı zamanda yapacaklarını, bu konuda takvim veremeyeceğini, düşmanın ne zaman ayrılacağını bilmesini istemediklerini ifade etti.

“Trump’ın talimatları gayet açık”

Trump’ın verdiği talimatların gayet açık olduğunu söyleyen Pompeo, çekilme sürecini Trump'ın talimatları ile tutarlı bir şekilde icra etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye hakkında skandal sözler

Açıklamasında Türkiye’ye dair skandal ifadeler kullanan Pompeo, bunları tüm cephelerde yerine getireceklerini belirterek, “Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır” dedi.

Türkiye, NATO müttefiki

Türkiye ile üzerinde çalışılması gereken çok ortak konu olduğunu dile getiren Pompeo, Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu, ABD’nin ilgilendiği ve güvenliğini sağlayan şeylere destek olduğunu söyledi.

“Türkiye ile birçok alanda çalışacağız”

Pompeo; Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konular olduğunu, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini, gelecek hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye’ye gideceğini, ABD için iyi sonuçlar elde etmek için Türkiye ile çalışmaları gereken çok alan olduğunu belirtti.