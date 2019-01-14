Pompeo, Trump'ın açıklaması hakkında ne dedi?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump'ın Türkiye hakkındaki skandal tweetleri hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 14:20

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan’da kritik açıklamalarda bulundu. Trump’ın Türkiye hakkında attığı küstah tweetler hakkında konuşan Pompeo, "Trump'ın sözleri Suriye'den çekilme kararımızı değiştirmez” dedi.

Pompeo, skandal tweete ilişkin yaptığı açıklamada Trump’ın yaptırım benzeri uygulamalardan bahsettiğini, Suriye’den çekilme konusundaki düşüncelerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri söyledi.

Trump ne demişti?

Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 20 millik (32 kilometre) bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, aynı zamanda Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini söyledi