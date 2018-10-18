Pompeo, Prens Selman'ı bu sözlerle tehdit etmiş!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı kapalı kapılar ardında tehdit ettiği iddia edildi.

Güncellenme 18 Ekim 2018 15:31

CNN International, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Riyad’a giden Mike Pompeo’nun kapalı kapılar ardında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı kral yapmamakla tehdit ettiği iddia edildi.

Salı günü Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Pompeo Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmişti.

Basın mensupları çıkınca işler değişti

Görüşmede kameralara gülen ifadelerle poz veren Pompeo’nun basın mensuplarının dışarı çıkışından sonra Selman'ı fırçaladığı iddia edildi.

Pompeo tehdit etti mi?

Pompeo-Prens Selman görüşmesinin detaylarını CNN’e anlatan kaynaklar, ikilinin gazetecilere gülümseyen pozlar vermesinin, kesinlikle görüşmenin dostça geçtiğine dair işaret olarak okunmaması gerektiğini söyledi. Fotoğraf çekimlerinin bitmesi sonrası gülümsemelerin de bittiğini ifade eden kaynaklar, Pompeo’nun, Suudi Veliahtı'na, kral olmasının Kaşıkçı vakasının içinden çıkıp çıkmamasına bağlı olduğunu söylediğini iddia etti.

Prensin krallığı tehlikede

Basın mensuplarının dışarı çıkmasından sonra Pompeo, Veliaht Prens’e Kaşıkçı meselesini çözmesi gerektiği, aksi taktirde krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceğini belirtti. Buna göre Pompeo, Veliaht Prens'e 'önceden haberi yoktuysa bile, durumu kabullenip sahip çıkması gerektiğini', zira her bir olgunun tek tek ortaya çıkacağını net bir dille bildirdi. Öte yandan Veliaht Prens, tahta çıkıp çıkmamasının Kaşıkçı olayına bağlı olduğunu ve olayın temizlenmemesi durumunda krallık ihtimalinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Sadece ABD baskı yapmıyor

Suudi Arabistan’a Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili baskı sadece ABD’den yapılmıyor. Avrupa devletleri ve çok sayıda dünya ülkesinin de takip ettiği bu olay yüzünden Riyad yönetimi zor günler geçiriyor. Olası bir yaptırım tehlikesine karşı Suudi yönetimi olayın takibini yavaşlatmaya çalışırken, ABD zamanın dar olduğunu ve Suudilerin bu işe karışmış kişilerle hızla ve acımasızca ilgilenmeleri gerektiğini net dille ifade etti.