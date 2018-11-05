ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'a İran gibi yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna "İran, ABD'ye direkt bir tehdit" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 17:01

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yaptırım kararlarını açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İran, ABD'ye direkt bir tehdit”

Al Jazeera muhabirinin "İran'ın istikrarsız ve bölgede kaos yaratan tutumundan bahsediyorsunuz. Bu Suudi Arabistan'dan ne kadar farklı? Onlar da aynısı yapmıyor mu?" sorusu üzerine, Pompeo "İran, ABD'ye direkt bir tehdit. Aynı zamanda Yemen'de Husileri destekliyor. Irak'ta Şii militanları destekliyor. Dolayısıyla Irak'ta sivillerin ölümüne neden oluyor. Suriye'de zaten yaptıklarını biliyorsunuz. Bu liste uzar gider. İki ülke karşılaştırılamaz bile. Suudi Arabistan bizim terörle mücadelemize en büyük destek veren ülkelerden biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti Orta Doğu'da problem yaratan bir devlettir" yanıtını verdi.