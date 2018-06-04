Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve YPG konusunda somut sonuç beklediğini belirtti.

Güncellenme 04 Haziran 2018 17:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen kritik görüşme sona erdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pompeo ile görüşmemizde, #Türkiye-#ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Somut adım bekliyorum

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin çok başarılı geçtiğini, Pompeo ile görüşme sonrası Suriye'de YPG konusunda somut sonuç beklediğini yazdı.

Görüşme olumlu geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

Bir saat sürdü

Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo arasındaki ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşme diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre 1 saat sürdü.

FETÖ ve Münbiç görüşüldü

Yapılan görüşmede, ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.