Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu bu açıklamları yaptı

Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Güncellenme 17 Ekim 2018 12:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

“Ne zaman döneceğine ilişkin bilgi yok”

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Pompeo’nun ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerini ilettiğini, kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdiğini, savcılığın yoğun bir çalışma yürüttüğünü, Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleştiğini, dün rezidansta soruşturma gerçekleşmediğini, Suudlar ailesinin olduğunu söylediğini, hepsinin bir neticeye varması durumunda somut bir neticeye varılabileceklerini, Başkonsolos’un kendi ülkesine gittiğini, ne zaman döneceğine ilişkin bilgileri olmadığını söyledi.

“Suudi Arabistan gecikmeksizin işbirliği yapmalı”

Bazı yaklaşımların tepki gördüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, “Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi. Polisin bugün rezidansa gireceğini umuyoruz. Suudi Arabistan gecikmeksizin işbirliği yapmalı” dedi.