Pompada fiyat değişikliği bekleniyor

PÜİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılması bekleniyor.

Güncellenme 05 Eylül 2017 11:48

Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılması bekleniyor. PÜİS'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamay göre pompada fiyat artışı yaşanacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, benzin ve motorinin litre fiyatında artış beklendiğini duyurdu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş artış beklendiğini duyurdu.

İşte PUİS'in yaptığı o açıklama:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir."