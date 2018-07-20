Polonya'nın tramvayı Türkiye'den

Polonya’da yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 15:42

Polonya’da Olszytn Belediyesi'nin açtığı tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.

İhalenin teknik koşullarını karşılayan ve en iyi teklifi veren şirket, gelecek 21 ay içinde 12 tane tramvay üretip ihraç edecek.

Yaklaşık 20 milyon euro bedeli olan ihale için imzalar Olszytn Belediyesi'nde düzenlenen törenle atıldı.

Olsztyn Belediye Başkanı’ndan ilk açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Olsztyn Belediye Başkanı Piotr Grzmowicz, Olszytn'de 1965 yılında kaldırılan raylı sistem taşımacılığına 2004 yılında tekrar dönebildiklerini, raylı sistemlerin kent ve bölge halkı için en temiz, en ucuz taşımacılık sistemi olduğu söyledi.

21 tane satın aldılar

Grzmowicz, tramvay araç sayısını ve altyapılarını geliştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını, şu an 12 adet tramvay siparişi verdiklerini, bu tramvayların şu anda kullanmış olduğu tramvaylardan çok daha sessiz ve çevre dostu olduğunu, gelecek 21 aylık teslimat süresinin ardından duruma göre 12 adet tramvay daha satın alabileceklerini söyledi.

Firmadan açıklama

Böylesine anlamlı bir amaç için Olsztyn'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, imzalayacakları anlaşmanın Polonya ve Türkiye arasında raylı sistemlerde ilk adım olmasını diledi.