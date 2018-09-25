Polisten kaçarken üçüncü kattan düştüler

İstanbul Aksaray'da fuhuş yapıldığı iddiası ile bir adrese baskın yapan polis ilginç bir hadise yaşadı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 11:17

İstanbul Fatih’te polisin yaptığı fuhuş operasyonu sırasında ilginç bir hadise yaşandı. Polisi fark eden şahıslar, 4 katlı binanın 3. katının penceresinden birbirlerine bağladıkları çarşafla kaçmaya çalıştı. Pencereden çarşafları sarkıtarak kaçmaya çalışan yabancı uyruklu iki kadın, çarşafların kopması sonucu düşerek yaralandı. Kadınlar bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fuhuş ihbarı aldılar

Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana gelen olayda, burada bulunan binanın 3. katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi.

Çarşaflar koptu

Operasyon sırasında evde bulunan yabancı uyruklu kadınlar, uç uca bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak binanın arka yüzünden kaçmaya çalıştı. Bu sırada birbirlerine bağlı çarşaflar koptu ve iki kadın yere çakıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.