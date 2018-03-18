Polisleri görünce lastiği değiştirmeye kalktı!

Araçta sızan bir kişi polisi karşısında görünce lastikleri değiştirmek için araçtan indi.

Güncellenme 18 Mart 2018 20:45

İlginç olay Düzce'de yaşandı. Aracında uyuya kalan bir kişi uyandığında polisi ve sağlık ekiplerini karşısında görünce hemen lastiği değiştirmeye kalktı. Hastaneye kaldırılan F.A.'nın (23), 'uyuşturucu satmak ve kullanmak' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olay yerine polis geldi

Olay bugün Aziziye Mahallesi'nde yaşandı. Aracının içinde uyuyakalan bir vatandaşı çevredekiler polise ihbar etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ile polisler, aracında sızan kişiye müdahale etti.

Lastik değiştirmeye çalıştı

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişide polis araçtan inmesini istedi. Aracından inen F.A., patlak lastiğini değiştirmeye çalıştı.

Uyuşturucu kullanmaktan aranıyormuş

Sağlık ekibine teslim edilen F.A. tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçundan arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.