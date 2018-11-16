Polislere 8/24 çalışma sistemi geliyor

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge için söz verdiklerini, bunu yerine getireceklerini, polislere 8/24 çalışma sistemini getireceklerini söyledi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 11:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda polisler için müjdeyi verdi.

3600 ek gösterge ne zaman gelecek?

Bakan Soylu, polislerle ilgili 3600 konusunda söz verdiklerini, bunu en kısa zamanda yerine getireceklerini, bunun bir söz olduğunu, bu sözün arkasında olduklarını söyledi.

8/24 çalışma sistemi geliyor

Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polisleri yeni aldıklarıyla beraber ilk önce 12/24'e döndürdüklerini, şuan ise 8/24'e döndüreceklerini belirtti.

Kaç polis intihar etti?



Soylu, 2016'da 61, 2017'de 52, 2018'de şu ana kadar ise 32 emniyet personelinin intihar ettiğini belirterek, güvenlik güçlerinin imkanlarını en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını vurguladı.