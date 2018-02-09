Polisler kaza yaptı: Üzücü haber geldi

Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 09 Şubat 2018 23:13

Rapor için engelli hasta getiren polisler kaza yaptı. Kazada 1'i şehit 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven’de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı.