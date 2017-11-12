Polise yakalanacağını anlayan sapık intihar etti!

ABD'de ev sahibinin çocuklarına tecavüz eden sapık kiracı, olayı fark eden anne-baba tarafından ihbar edildi.

Güncellenme 12 Kasım 2017 12:56

ABD'de ev sahibinin çocuklarına tecavüz eden sapık kiracı, olayı fark eden anne-baba tarafından ihbar edildi. Eve polis geldiğini gören sapık, 4. kattan atlayarak feci şekilde öldü.

Amerika'da kiracı olarak kaldığı evde biri erkek üç çocuğa tecavüz eden sapık, anne-babanın dikkati sayesinde fark edildi.

Film izletme bahenesiyle çocukları odasına aldı

44 yaşındaki Edgar Collagua isimli adam kendi apartman dairesinin bir odasını bir aileye kiraya verdi. Anneve baba 6 yaşındaki oğulları için doğum günü partisi düzenledi. Parti devam ederken Collagua, 6 yaşındaki doğum günü çocuğunu, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ve küçük yaşta olan kızı, anne ve babaya film izleteceğini söylerek odasına aldı.

Kızın tuhaf hareketleri anne-babanın dikkatini çekti

Kızlardan en büyük olanı odadan çıktıkta sonra tuhaf bir şekilde davranmaya başlayınca anne ve baba odaya girdi. Collaguazo'nun 6 yaşındaki erkeği kucağına alırken 5 yaşındaki kızı okşadığını gördüler.

Küçük kızı okşayıp dudaklarından öpmüş

Anne ve baba kız çocuğunu sıkıştırınca kız Collaguazo'nun kendisini okşayıp dudaklarından öptüğünü söyledi. Anne ve baba, polise haber verdikten sonra Collaguazo'ya saldırıp polis gelen kadar kendisini odaya kilitlediler.

Polis gelince odaya kilitlenen sapık 4. kattan atladı

Odaya kilitlenen adam 4. katın penceresinden atladı. Önce korkuluklara çarpan daha sonra yere çakılan adam, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kız çocuğun annesi ise ev sahiplerinin oğulları ile çok ilgilendiğini ama böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmediğini söyledi.