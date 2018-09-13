Polise ateş açan DHKP/C'li öldürüldü

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda polisle çatışmaya giren bir terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 09:52

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda, polise ateş açan 1 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildi.

4 adrese operasyon yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Avşa Sokak'ta 9 Mayıs'ta E.Y. adlı kişinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanması olayının terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin yaralanması olayına karıştığı iddia edilen İ.D.T'nin yakalanması için bu sabah Sarıyer'de 4 adrese operasyon düzenledi.

Evde bulunan iki kişi gözaltına alındı

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerden birinden ekiplere ateş açıldı. Polislerin karlılık vermesi sonrasında şahıs vuruldu ve ölü olarak ele geçirildi. Evde bulunan diğer iki şahıs gözaltına alındı.

Örgütün üst düzey sorumlusuymuş

Polise ateş açan İ.D.T.’nin terör örgütü DHKP/C'de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, terör suçlarından 5 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı olduğu bildirildi.