Polise ateş açan DHKP/C'li öldürüldü
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda polisle çatışmaya giren bir terörist ölü olarak ele geçirildi.
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda, polise ateş açan 1 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildi.
4 adrese operasyon yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Avşa Sokak'ta 9 Mayıs'ta E.Y. adlı kişinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanması olayının terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin yaralanması olayına karıştığı iddia edilen İ.D.T'nin yakalanması için bu sabah Sarıyer'de 4 adrese operasyon düzenledi.
Evde bulunan iki kişi gözaltına alındı
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerden birinden ekiplere ateş açıldı. Polislerin karlılık vermesi sonrasında şahıs vuruldu ve ölü olarak ele geçirildi. Evde bulunan diğer iki şahıs gözaltına alındı.
Örgütün üst düzey sorumlusuymuş
Polise ateş açan İ.D.T.’nin terör örgütü DHKP/C'de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, terör suçlarından 5 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı olduğu bildirildi.