Polis, Yusuf Nazik'in verdiği isimlerin peşinde!

MİT'in Suriye'den paketlediği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi doğrultusunda 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 29 Eylül 2018 11:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadesinde ismini verdiği açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığını bildirdi. 8 kişi arasında Yusuf Nazik'in saldırı için talimat aldığını söylediği Mehmet Gezer de var.

8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde ismini verdiği açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Aralarında Mehmet Gezer de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılan 8 kişi arasında Yusuf Nazik'in saldırı için talimat aldığını söylediği Mehmet Gezer de var.