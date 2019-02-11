Polis, HDP'lilere göz açtırmadı

Polis Taksim'de yürütüş yapmak isteyen HDP'lilere göz açtırmadı.

Güncellenme 11 Şubat 2019 12:31

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile partili milletvekillerinin, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest kalması talebiyle 96 gündür açlık grevinde olan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'e destek amacıyla Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a yapacağı yürüyüşe polis engeline takıldı.

Otelin girişi polisler tarafından kapatıldı

Yürüyüş öncesi Taksim Hill Otel’de bir araya gelen HDP’liller, ardından üzerlerinde "Tecrit kalksın, Leyla yaşasın" yazılı önlüklerle yürüyüşlerine başlamak üzere dışarı çıktı. Ancak otelin girişi polisler tarafından kapatıldı.

“Ağustos 2018'den beri kimseyi yürütmüyoruz”

MA'da yer alan habere göre; HDP'lilerle görüşen polis amiri, yapılmak istenen yürüyüşe izin vermeyeceklerini ifade etti. Polis amiri gerekçesini ise, "Ağustos 2018'den beri kimseyi yürütmüyoruz. Sizi yürütürsem şimdi ötekilere ayıp etmiş olurum" sözleriyle dile getirdi.

HDP’lilerden polislere tepki

HDP'nin Meclis Başkanvekili ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise, anayasal hakları kapsamında yürümek istediklerini dile getirdi. HDP'liler caddede yürümenin yasak olduğu yönünde polis amirinden aldıkları yanıtlara karşı, dün Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'nde yürüyüp, yurttaşlara simit dağıttığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı olunca yasak yerine getirilmiyor mu?" diye sordu.

Polis adım bile attırmadı

İstiklal Caddesi'nde yürüyüşlerine izin verilmeyen HDP'liler, caddenin ters istikametinde AKM yönüne doğru yürümeye başladı. Daha üç adım atmadan önleri tekrardan polis tarafından kesildi. Polis tarafından yapılan anonsta yürüyüşün kanunsuz olduğu belirtilerek, HDP'lilerden dağılmaları istendi.