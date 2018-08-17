Polis adaylarını sevindirecek haber! Yaş sınırı değişti

İçişleri Bakanlığı, PAEM'e giriş yaşında ve belgelerinde bazı değişiklikler yaptı.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 11:39

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı PAEM Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaş sınırı değiştirildi

Buna göre, polis adaylarına ilişkin aranan şartlar kısmında yer alan yaş sınırı ile ilgili maddedeki "31 Aralık" ibaresi "1 Ocak" olarak değiştirildi. Yani PAEM'e başvuran emniyet mensubu adaylarının sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 45 yaşından, emniyet mensubu olmayan adayların ise 30 yaşından gün almamış olmaları gerekecek.

İstenilen belgelerde de değişiklik yapıldı

Bahsi geçen değişiklikle aynı yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan şahsen müracaatta istenilen belgelere ilişkin birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi de yürürlükten kaldırıldı.