Polen alerjisinden nasıl korunuz?

Bahar ve son bahar aylarında kendini gösteren polenler ve bunun peşinden ortaya çıkan polen alerjisinden korunma yöntemleri nelerdir?

Güncellenme 18 Mayıs 2018 14:17

Alerjik bünyeye sahip olan kimselerde görülen ve bahar mevsiminde etkisini en fazla hissettiren polen alerjisidir. Uzmanlar alerjik hastalıkların hayati açıdan önem teşkil edebileceğini vurguluyor. Alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinin uzman bir doktor tarafından konulabiliyor. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Bir kişinin neye alerjisi olduğunu farklı test ve yöntemlerle ortaya çıkabilir. Bu testlerin yapılabilmesi için tam teşekküllü bir hastane de yapılıyor olması gerekir ve alerji uzmanları tarafından yapılıyor olması gerekir. Uzmanların açıklamalarına göre, alerjen deri testleri, yama testi, kanda alerji testi, solunum fonksiyon testi, bronş provokasyon testi, nazal provokasyon testi, bronşiyal ya da nazal nitrik oksit ölçümü ve ilaç ya da gıda provokasyon testleri ile kişinin bir alerjiye sahip olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tedaviler genetik yatkınlığı ortadan kaldırmaz

Uzmanlar alerjik rahatsızlıklara karşı uygulanan tanı tedavi uygulamalarının asla genetik yapıyı değiştirilemeyeceği uzmanlar tarafında belirtiliyor. Ancak alerji aşısı ile birlikte şi kayeti başlatan ve alerjenlere karşı oluşan duyarlılığı önemli oranda azaltmaktadır. Aşı tedavisi uzun süreli büyk emek gerektiren bir tedavi süreci olup, sağlıklı bir sonuç alınması için uygulanan alerji testleri sonucundan aşı kararının verilip planlanıp, düzenli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süreç takriben 4 veya 5 yılı bulabilecek bir süreçtir.