Polat Alemdar özentisi saldırgan yakalandı!

Kendisini Polat Alemdar sanan ve bir avukatı dizinden yaralayan Adanalı şahıs yakalandı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 12:02

Adana Tufanbeyli’de dokuz sene önce avukat Tolga Köklü’yü tabancayla dizinden vuran Hasan Gezen isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Gezen’in Kurtlar Vadisi dizisinin afişinde kendisini başrol oyuncusu Polat Alemdar’ın yerine koydurduğu tespit edildi.

Polat Alemdar özentisi çıktı

Olay, 6 Mart 2009'da Adana’da yaşandı. İlçedeki Gezen Petrol Bayii hakkında sözleşmeye aykırı kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden Ankara Barosu'na bağlı Avukat Tolga Köklü, işyeri sahibi Hasan Gezen tarafından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan Gezen'in, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişini, başrol oyuncusu 'Polat Alemdar'ın yerine 'photoshop' yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, paylaştığı saptadı. Yaralanan Köklü ise 4 kez ameliyat edildi, hastanede 2,5 ay tedavi gördükten sonra tabucu oldu.

Gezen tutuklandı

Gıyabında yargılanan Gezen, 'Kasten adam yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Aramalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri Hasan Gezen'i, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kullandığı otomobili park ettikten sonra yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.