PÖH'den korkan teröristler ayakkabılarını dahi giyemeden kaçtı

Karadeniz’in Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Güncellenme 15 Eylül 2018 13:02

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri de sıcak bölgede asker ile omuz omuza terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veriyor. PKK’nın sözde Giresun sorumlusu 'Çiyager' kod adlı terörist Serdar Bekmez'in Yağlıdere kırsalında öldürülmesinin ardından PÖH timleri operasyonlarını hızlandırdı.

Bölgede terör unsurlarına karşı arama tarama ve pusu faaliyeti yürüten timler termal kameralar ve 'Kobra' diye tabir edilen zırhlı araçlar ile bölgeyi didik didik tarıyor.

“Ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık”

JOPER, JÖH, PÖH ve istihbarat unsurları bölgede adeta kuş uçurtmazken bölücü terör örgütü mensuplarının son telsiz kestirmeleri de alındı. PÖH timleri ile girdikleri çatışma sonrası grup sorumlularının öldürülmesiyle şoka giren PKK'lılar telsizdeki konuşmaları da dikkat çekti. Telsiz kestirmesinde, "Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık, ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dedikleri ortaya çıktı.