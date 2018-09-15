Plakasız araçla trafiğe çıkanlar bu habere dikkat!

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için basım atölyesi sayısını artırdı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 10:34

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir halkına daha fazla alanda hizmet verebilmek için çalışmalara başladı ve bir plaka basım atölyesi daha hizmete açtı. Başkan Celil Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takanlara ya da plakasız trafiğe çıkanlara seslenerek, "2 bin 18 TL'ye varan para cezası var, araç da trafikten men edilebilir" dedi. Buna göre; Konak Yenişehir, Karşıyaka ve Buca Otokent'in ardından Üçyol'daki oda merkezi açıldı.

“Uzman personel görev başında”

Başkan Anık, taksi taşımacılığının yanında plaka basımında da İzmirlilere en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını, atölye sayısını artırmanın yanında baskı makinelerini de yenilediklerin, bu alanda eğitim almış uzman personelle görev başında olduklarını söyledi.

“Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası 2 bin 18 TL”

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili olan Celil Anık, sürücülere de uyarıda bulundu. Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takıldığını, kimilerinin de araçlarında plaka olmadan trafiğe çıktığını dile getirerek, şunları söyledi: "Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesine göre bu gibi ihlallerin ağır para cezası var. Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 TL ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 TL ve araç süre tanınmaksızın men ediliyor.”