PKK/YPG zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi
PKK/YPG'li teröristler kritik bölgede zehirli gazla saldırdı. Saldırıda zehirlenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.
Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.
Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi.
Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi.Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı.Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.