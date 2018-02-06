PKK/YPG zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi

PKK/YPG'li teröristler kritik bölgede zehirli gazla saldırdı. Saldırıda zehirlenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 22:13

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.

Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi.

Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi.Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı.Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

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