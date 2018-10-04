PKK'ya ateş püsküren Bahçeli, Akşener'i bu sözlerle uyardı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Batman'da 7 askerimizi şehit eden PKK'ya zehir zemberek sözler söylerken, Demirtaş için özgürlük isteyen Akşener'e de sert ifadelerle yüklendi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 17:38

Batman’da şehit olan 7 askerimizi şehit eden PKK’lı teröristlere tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PKK için “döktükleri şehit kanlarında boğulacaksınız” diyen Bahçeli, “Devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İhanetin iman duvarını aşamayacağını belirten Bahçeli, caniliğini cesaret sınırını geçemeyeceğini, Türkiye'yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerinin takatinin yetmeyeceğini, nefeslerinin yetişmeyeceğini söyledi.

Akşener’e tepki

Bahçeli, “HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK'lı Demirtaş için af istiyor, CHP'nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ'nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP'ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…” dedi.

Meral Akşener’i de hedef alan Bahçeli, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” ifadelerini kullandı.