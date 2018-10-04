PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin Mardin Eyalet sorumlusu Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 12:12

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin’in Talliağılları mevkiinde 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Mardin Eyalet sorumlusu Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı. Cuma Mardin kod adlı terörist 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranıyordu.

Öldürülen terörist eyalet sorumlusu çıktı

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.