PKK'nın sapık yüzü ifadelere yansıdı!

Operasyonlar sonrası ele geçirilen terör örgütü mensupları ifadelerinde, PKK'nın iğrenç yüzü ortaya serildi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 15:23

Türk güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütü PKK’ya başarılı operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon sonrası açılan soruşturmalar ve verilen ifadelerle örgütün başka bir kirli yüzü de ortaya çıktı.

Tecavüze direnenler infaz edilmiş

PKK’nın üst düzey yöneticilerinin, çocuk yaşta kaçırdıkları ve ellerine silah tutturduğu kızlara örgütün kamplarında cinsel istismarda bulunduğu buna direnenleri de infaz ettiği ortaya çıktı. Çocuklardan bazılarının ise olayın şokunu atlatamayarak intihar ettiği güvenlik güçlerine yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde yer aldı.

Ev sahibinin eşine tehditle tecavüz etmiş

Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı bir teröristin, evinde saklandığı kişinin eşini tehdit ederek tecavüz girişiminde bulunduğu ifadelere yansıdı. Kadının verdiği ifade ile terör örgütünün iğrenç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Bomba ile tehdit

PKK’lı teröristin bazen bir bahane bularak kocasını evden gönderdiğini belirten kadın ifadesinde, teröristin eve geldikten iki hafta sonra bir bahane ile eşini evden yolladığını, neden ve nasıl yolladığını bilmediğini, bu sırada çocukları uyuttuğunu, teröristin de yatağını serdiğini, televizyonu açmak istediği sırada teröristin üzerine doğru geldiğini, sarılıp öpmeye çalıştığını ama teröriste tepki gösterdiğini, bu sırada belinde sarılı olan bombaları ve ucunda susturucu olan silahını göstererek, 'sesin çıkmasın, bak seni de öldürürüm, çocuklarını da öldürürüm' diyerek tehdit edildiğini belirtti.

Bu girişim defalarca tekrarlanmış

Kadın, tecavüz girişiminin defalarda tekrarlandığını, teröristin evlerinde kaldığı süre zarfında aile huzurunun bozulduğunu, eşiyle boşanma aşamasına geldiklerini söyledi.

Koca tutuklandı

Çiftin, teröristi evde barındırdıkları için gözaltına alındığı, kocasının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, kadının da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.