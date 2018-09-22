PKK'nın kaçırdığı köylülerden acı haber geldi
Şırnak'ta PKK’lı hainler tarafından kaçırılan iki köylünün cesedine ulaşıldı.
Şırnak Beytüşşebap’ta PKK’lı hainler tarafından kaçırılan iki köylünün cesedine ulaşıldı. Gelen bilgilere göre, Beytüşşebap’ın Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak için Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.
Ölü bulundu
İkilinin uzun süre evlerine dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, durumu hemen jandarmaya iletti. Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç'un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu.
PKK’lılarca kaçırıldılar
Yapılan araştırmalar sonrası, iki köylünün PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.
Cesetler morga kaldırıldı
PKK’lı hainlerce katledilen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi sonrası defnedildi
Otopsi sonrası Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.
Yaklaşık bir hafta önce kaçırılan iki köylünün, PKK’lı teröristlerce kaçırıldığından şüpheleniliyordu.