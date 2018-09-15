PKK'nın hedefinde metrobüs durakları varmış!

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK’nın büyük şehirlerde planladığı eylemler deşifre oldu.

Güncellenme 15 Eylül 2018 10:59

Mardin Nusaybin'de sınır kontrolü yapan Jandarma birimleri Suriye sınırından geçen ve kendilerini karı-koca olarak tanıtan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet birimlerine teslim edilen şahısların kimlikleri sahte çıktı. Bunun üzerine çalışma yapan İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimleri, şüphelilerin PKK'lı R.S. ve B.Y. olduğunu tespit etti.

Ülkeyi kana bulayacaklarmış

Yeni Şafak’ın haberine göre, sorguya alınan teröristler, PKK’nın ülkeyi kana bulama planını deşifre etti. Yapılan çapraz sorguda, teröristlerin İstanbul’daki toplu taşıma noktalarında eş zamanlı eylem için harekete geçtikleri ortaya çıktı. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle, planlanan eylemin aslında 2017 yılında gerçekleştirilmek istendiği, İstanbul'a aktarılmak üzere Kızıltepe'ye getirilen yüksek tesirli patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle bunun bir yıl ertelendiği belirlendi.

Durakları işaretlemişler

Terör örgütü üyelerinin ifadesine göre, PKK’nın sözde üst yönetimi, "dağılan militanlarını yeniden toparlamak ve ses getirmek” için İstanbul’u hedefe koyduğu ortaya çıktı. Kadın terörist R.S., eylem için kendisine İstanbul’daki yoğun ulaşım noktalarını gösteren küçük bir kroki verildiğini, haritada metro ve metrobüs duraklarının işaretlendiğini, eylemin nerede ve ne zaman olacağı üçüncü şahıslar tarafından daha sonra bildirileceğini itiraf etti.

“Örgütün çağrısı ile Kobani'ye geçtik”

“K.Irak'ta el yapımı patlayıcı bomba hazırlama eğitimi alan ve örgütün "sabotajcı" adını verdiği teröristler, örgüte Ayn el-Arab (Kobani) olayları döneminde katıldıklarını söyledi. Yakalanan PKK'lılar, "Örgütün çağrısı ile Kobani'ye geçtik. Daha sonra Kobani'ye giden gruplar içinden gönüllü olanları ve kendi seçtiklerini Irak'a gönderip sabotaj eğitimi verdiler. Sonrasında gelen talimata göre Türkiye'nin değişik illerine gönderildik" dedi.

“İstanbul'da birçok saldırı düzenleyecektik”

Suriye Kamışlı'dan Kızıltepe'nin Karatepe mezrasına bomba sevkiyatı yapıldığını söyleyen teröristler, "350 kilogram PETN patlayıcı maddesi Kızıltepe'de bulunmasaydı, İstanbul'da birçok saldırı düzenleyecektik. İstanbul'a geçecektik, arkamızdan da patlayıcılar sevk edilecekti. Asker patlayıcıları ele geçirince plan bozuldu ve bize DEAŞ'ın yaptığı gibi 'yalnız kurt' eğitimi verildi" itirafında bulundular. Öte yandan yakalanan teröristlerden R.S.'nin üniversite öğrencisiyken Haziran 2016'da örgüte katıldığı, yasadışı olarak Türkiye'ye girdikten sonra Şırnak üzerinden batı illerine geçme hazırlığında olduğu bildirildi.

Polis harekete geçti

Bombalı eylem yapılacağını itiraf eden teröristler İstanbul'da gizlenmelerine ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin temininde kendilerine yardımcı olacak PKK'lıların isimlerini de söyledi. Harekete geçen İstanbul Emniyeti, teröristlerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheleri takibe aldı. İlerleyen günlerde yapılacak operasyonlarla örgütün İstanbul'daki hücre evleri de çökertilecek.