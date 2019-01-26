PKK'lı teröristler sivil kılığında TSK'nın üssüne saldırdı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler sivil vatandaş kılığında TSK'nın üssüne girdi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 21:45

Türkiye’ye tehdit eden terör unsurlarına karşı ordu, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde üs bölgeleri kurarak bölgede anında müdahale ediyor.

Çözülme sürecine giren teröristler ise sivilleri kullanarak, saldırı veya eylem girişiminde bulunuyor.

TSK’nın Irak’ın kuzeyinde bulunan üssüne bugün akşam saatlerinde PKK’nın sivil vatandaş kılığında ve protesto amacıyla saldırı düzenledi.

Olay sırasında askeri araçlar zarar görürken, eylemci grubun TSK’nın üssüne nasıl girdiği ise merak konusu.