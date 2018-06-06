PKK'dan küstah Kandil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'e operasyon sinyali vermesinden sonra terör örgütü PKK üyelerini korku sardı.

Güncellenme 06 Haziran 2018 14:05

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtladı.

Bulundukları bölgeyi savunacaklar

PKK'lı terörist, Kandil'in boşaltıldığı iddialarının doğru olmadığını, güçlerinin herhangi bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını, bütün güçlerinin bulundukları alanda aktif savunma pozisyonunda olduğunu söyledi.

Bölge PKK açısından önemli

Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaşan TSK ile PKK arasındaki çatışmalar, Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde olduğu ve bu bölgenin PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğu söyleniyor.

Saldırılara hazırlıklar

Her türlü saldırıya yönelik hazırlıkları olduğunu belirten PKK'lı terörist, üs bölgelerine yönelim olması durumunda tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık vereceklerini, bu tür saldırıların Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açacağını, hem de savaşı güneye yayacağını, bunun da büyük çaplı bir savaş demek olduğunu ifade etti.

Tehdit gibi açıklama

Varto isimli terörist, Kandil'e yönelik bir operasyonun askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.