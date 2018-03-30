PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda Şehit var
Siirt'te yol yapım çalışmasında güvenliği sağlayan emniyet güçlerine PKK'lı teröristler saldırdı.
Terör örgütü PKK militanlarının Siirt'te düzenlediği saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.
Pusu kurdular
Gelen bilgilere göre, Ormanardı köyü civarında devam eden yol yapım çalışmalarında emniyeti sağlayan güvenlik birimleri teröristlerce ateş açıldı.
4 asker yaralandı
Hainlerin düzenlediği saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı. Yaralananlar hemen Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vali yaralıları ziyaret etti
Sabahın erken saatlerinde meydana gelen terör saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan yaralı askerler Siirt Valisi Ali Fuat Atik tarafından ziyaret edildi. Vali yaralılar hakkında bilgi aldı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.